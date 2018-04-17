Мужчина украл из магазина в Киевской области два мешка кошачьего корма

"В помещение магазина вор проник путем взлома замков и повреждения входной двери. При себе мужчина имел орудие для кражи и пытался вынести товар, в том числе два мешка кошачьего корма, с целью дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.

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в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил 26-летний местный житель, который находился в розыске за аналогичные преступления.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлено о подозрении согласно ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.