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Чоловік вкрав із магазину на Київщині два мішка котячого корму

Київ • УНН

 • 20074 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У місті Ірпінь Київської області чоловік вкрав з магазину два мішка котячого корму, за що йому загрожує до 6 років тюрми. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київські області, передає УНН.

Чоловік вкрав із магазину на Київщині два мішка котячого корму

“До приміщення магазину злодій проник шляхом зламу замків та пошкодження вхідних дверей. При собі чоловік мав знаряддя для крадіжки та намагався винести товар, зокрема два мішка котячого корму, з метою подальшої реалізації”, — йдеться у повідомленні.

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під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що крадіжку скоїв 26-річний місцевий житель, який перебував в розшуку за аналогічні злочини.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру згідно ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

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