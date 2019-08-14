Мужчина выпал из окна гостиницы во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Мостисском районе Львовской области мужчина выпал из окна отеля и погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает УНН.
В Мостиское отделение полиции 13 августа поступило сообщение о том, что около полуночи из окна отеля выпал мужчина. От полученных травм 50-летний львовянин скончался на месте происшествия.
Установлено, что мужчина выпал из окна номера, расположенного на шестом этаже отеля, по собственной неосторожности - не удержал равновесия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Харькове мужчина выпал из окна во время установки кондиционера.