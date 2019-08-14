Чоловік випав з вікна готелю на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Мостиському районі Львівської області чоловік випав з вікна готелю і загинув на місці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області, передає УНН.
У Мостиське відділення поліції 13 серпня надійшло повідомлення про те, що близько опівночі з вікна готелю випав чоловік. Від отриманих травм 50-річний львів'янин помер на місці події.
Встановлено, що чоловік випав з вікна номеру, розташованого на шостому поверсі готелю, з власної необережності – не втримав рівноваги.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Харкові чоловік випав з вікна під час встановлення кондиціонера.