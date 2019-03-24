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Мужчина в свой день рождения ножом убил жену

Киев • УНН

 • 13734 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Голосеевском районе Киева ранее судимый за убийство мужчина убил свою жену, ударив ее ножом в спину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Мужчина в свой день рождения ножом убил жену

Так, происшествие случилось ночью на улице Лятошинского.

"Между супругами возник конфликт в день рождения мужа. Злоумышленник в разгаре ссоры ударил женщину ножом в спину. От полученных травм она скончалась", - прокомментировали в полиции.

Злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства, правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, уточнили в ведомстве.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении этого факта к ЕРДОР по факту умышленного убийства.

Напомним, в Харьковской области 34-летний отец во время воспитательной беседы схватил сына за одежду и силой оттолкнул, и мальчик затылком ударился о железную стойку кровати. Через несколько дней ребенок умер.

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