Чоловік у свій день народження ножем вбив дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Голосіївському районі Києва раніше судимий за вбивство чоловік вбив свою дружину, вдаривши її ножем у спину. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.
Так, подія сталася вночі на вулиці Лятошинського.
"Між подружжям виник конфлікт у день народження чоловіка. Зловмисник у розпалі сварки вдарив жінку ножем у спину. Від отриманих травм вона померла", - прокоментували в поліції.
Зловмисника, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України, уточнили у відомстві.
Інформація про подію зареєстрована до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення цього факту до ЄРДР за фактом умисного вбивства.
Нагадаємо, у Харківській області 34-річний батько під час виховної бесіди схопив сина за одяг та силою відштовхнув, і хлопчик потилицею вдарився об залізну стійку ліжка. За кілька днів дитина померла.