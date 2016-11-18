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Мужчина в США растворился в кислотном термальном источнике

Мужчина в США растворился в кислотном термальном источнике

Киев • УНН

 • 11625 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Мужчина растворился в термальном источнике на территории Йеллоустонского национального парка в США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Отмечается, что 23-летний мужчина погиб в июне этого года во время неудачной попытки искупаться в горячем источнике, однако подробности стали известны только сейчас. По запросу местного телевидения местные власти опубликовали окончательный отчет об инциденте.

Так, 7 июня мужчина со своей сестрой сошли с деревянного настила, специально сооруженного в гейзерном бассейне Норрис, чтобы искупаться в термальных источниках, несмотря на предупредительные знаки об их опасности.

Девушка снимала на мобильный телефон, как ее брат попробовал воду, затем поскользнулся и упал в кипящий источник.

Позже спасатели нашли его тело в воде, но не достали его из-за наступления темноты, потенциальной опасности для них самих и грозы, которая надвигалась.

Однако на следующий день останки мужчины обнаружить уже не удалось.

По словам заместителя руководителя группы рейнджеров, скорее всего, за ночь тело полностью растворилось в очень горячей воде с высокой концентрацией кислоты.

Отметим, Йеллоустонский национальный парк был открыт в 1872 году. Он расположен на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.

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