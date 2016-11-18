Чоловік у США розчинився в кислотному термальному джерелі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Чоловік розчинився у термальному джерелі на території Йеллоустонського національного парку у США. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Зазначається, що 23-річний чоловік загинув у червні цього року під час невдалої спроби скупатися в гарячому джерелі, проте подробиці стали відомі лише зараз. За запитом місцевого телебачення місцева влада опублікувала остаточний звіт про інцидент.
Так, 7 червня чоловік зі своєю сестрою зійшли з дерев’яного настилу, спеціально спорудженого в гейзерному басейні Норріс, щоб скупатися в термальних джерелах, попри попереджувальні знаки про їх небезпеку.
Дівчина знімала на мобільний телефон, як її брат спробував воду, потім послизнувся і впав в кипляче джерело.
Пізніше рятувальники знайшли його тіло у воді, але не дістали його через настання темряви, потенційної небезпеки для них самих та грозу, що насувалася.
Однак на наступний день останки чоловіка виявити вже не вдалося.
За словами заступника керівника групи рейнджерів, швидше за все, за ніч тіло повністю розчинилося в дуже гарячій воді з високою концентрацією кислоти.
Зазначимо, Йеллоустонський національний парк був відкритий в 1872 році. Він розташований на території штатів Вайомінг, Монтана і Айдахо.