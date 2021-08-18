Мужчина в Киеве покончил с жизнью возле своего подъезда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Голосеевском районе Киева было найдено тело мужчины без признаков жизни, пишет УНН.
Детали
На линию “102” в половине второго ночи поступило сообщение о попытке самоубийства по адресу Лятошинского, 2а.
"Скорая" и полиция, которые прибыли на место происшествия, констатировали только смерть. Мужчина 40-45 лет решил укоротить себе жизнь и повесился возле своего подъезда. Заметили тело мужчины его близкие родственники.
На месте работают криминалисты и следователи, устанавливаются все причины этого события.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.