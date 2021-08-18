Чоловік у Києві покінчив з життям біля свого під'їзду

Деталі

На лінію "102" о пів на другу ночі надійшло повідомлення про спробу самогубства за адресою Лятошинського, 2а.

"Швидка" та поліція, які прибули на місце події, констатували лише смерть. Чоловік 40-45 років вирішив вкоротити собі життя та повісився біля свого під'їзду. Помітили тіло чоловіка його близькі родичі.

На місці працюють криміналісти та слідчі, встановлюються всі причини цієї події.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.