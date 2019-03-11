Мужчина в ходе драки ранил из травмата четырех человек

"По согласованию Славянской местной прокуратуры 53-летнему жителю г. Славянск сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 марта в 14:10 подозреваемый вместе со своей семьей пришел в дом знакомых с намерением разобраться в деталях возникшего между членами двух семей конфликта. Однако, мирной беседы не произошло, и после словесной перепалки началась драка, во время которой подозреваемый достал травматический пистолет и произвел не менее 4 хаотических выстрелов.

"В результате стрельбы 47-летняя женщина получила ранения от подозреваемого в область коленного сустава. Также резиновыми пулями задело двух женщин, которые находились с пострадавшей женщиной, в возрасте 26 и 33 года и 16-летнего парня", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители во время санкционированного обыска на месте происшествия обнаружили и изъяли 2 гильзы калибра 9 мм, пулю, кухонный топор, алюминиевую биту, а по месту жительства подозреваемого - травматический пистолет с просроченным разрешением и боевой пистолет Макарова.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Харькове.