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Чоловік у ході бійки поранив із травмату чотирьох людей

Чоловік у ході бійки поранив із травмату чотирьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Донецькій області чоловіка підозрюють у тому, що він у ході конфлікту поранив із травматичної зброї чотирьох людей, йому повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.

"За погодженням Слов’янської місцевої прокуратури 53-річному мешканцю м. Слов’янська повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) КК України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 8 березня о 14:10 підозрюваний разом із своєю родиною прийшов до будинку знайомих з наміром розібратися у деталях виниклого між членами двох сімей конфлікту. Проте, мирної розмови не відбулося, і після словесної перепалки розпочалася бійка, під час якої підозрюваний дістав травматичний пістолет та здійснив не менше 4 хаотичних пострілів.

"Внаслідок стрілянини 47-річна жінка отримала поранення від підозрюваного в область колінного суглобу. Також гумовими кулями зачепило двох жінок, які перебували з постраждалою жінкою, віком 26 і 33 роки та 16-річного хлопця", - повідомили у відомстві.

Правоохоронці під час санкціонованого обшуку на місці події знайшли та вилучили 2 гільзи калібру 9 мм, кулю, кухонну сокиру, алюмінієву биту, а за місцем мешкання підозрюваного – травматичний пістолет із простроченим дозволом та бойовий пістолет Макарова.

Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст.208 КПК України. Прокуратура підготувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нетверезий чоловік влаштував стрілянину у Харкові.

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