Чоловік у ході бійки поранив із травмату чотирьох людей

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Донецькій області чоловіка підозрюють у тому, що він у ході конфлікту поранив із травматичної зброї чотирьох людей, йому повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.