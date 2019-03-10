У Харкові нетверезий чоловік влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Московському районі Харкова нетверезий чоловік вчинив стрілянину. Як повідомили у прес-службі поліції, постраждалих немає, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, інформація про те, що на вулиці Гвардійців Широнинців чутно звуки пострілів, надійшла до чергової частини Московського відділу поліції о 21:00 9 березня.
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 40-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння скоїв декілька пострілів зі стартового пістолета з балкону своєї квартири", - повідомили правоохоронці.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку. Всі обставини зараз встановлюються.
Нагадаємо, у Миколаєві неповнолітні влаштували бійку зі стріляниною.