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В Харькове нетрезвый мужчина устроил стрельбу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Московском районе Харькова нетрезвый мужчина устроил стрельбу. Как сообщили в пресс-службе полиции, пострадавших нет, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, информация о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев слышны звуки выстрелов, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции в 21:00 9 марта.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры", - сообщили правоохранители.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Напомним, в Николаеве несовершеннолетние устроили драку со стрельбой.

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