В Харькове нетрезвый мужчина устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Московском районе Харькова нетрезвый мужчина устроил стрельбу. Как сообщили в пресс-службе полиции, пострадавших нет, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, информация о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев слышны звуки выстрелов, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции в 21:00 9 марта.
"По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры", - сообщили правоохранители.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Напомним, в Николаеве несовершеннолетние устроили драку со стрельбой.