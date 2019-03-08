У Миколаєві неповнолітні влаштували бійку зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Миколаєві поліцейські припинили конфлікт зі стріляниною між групою молодиків та місцевим мешканцем. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
7 березня, близько 20:30 по допомогу до поліції звернулась дружина потерпілого. Жінка повідомила на 102, що додому до них із чоловіком по вул. Лагерній, що у Центральному районі, прийшли п’ятеро молодиків у балаклавах, вчинили бійку та стріляють у повітря.
На місце оперативно прибули два екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Усіх п’ятьох, віком від 15-ти до 18-ти років, для з’ясування обставин доставили до відділку поліції. Також з місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет, попередньо стартовий, та гільзу.
Відомо, що між одним зі зловмисників та власником помешкання ще вдень виник конфлікт. Тоді юнак повідомив, що повернеться, аби розібратись із чоловіком, тож і прийшов з підмогою та зброєю.
Подію кваліфіковано, як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Тривають першочергові слідчі дії.
Як повідомляв УНН, 26 лютого, близько 10:00 біля кафе в Ужгороді сталась стрілянина. Між власником приміщень і орендарем через непорозуміння з приводу укладеної між сторонами угоди стався конфлікт.