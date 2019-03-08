В Николаеве несовершеннолетние устроили драку со стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Николаеве полицейские прекратили конфликт со стрельбой между группой молодых людей и местным жителем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
7 марта, около 20:30 за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего. Женщина сообщила на 102, что домой к ним с мужем по ул. Лагерной, что в Центральном районе, пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.
На место оперативно прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый и гильзу.
Известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с человеком, поэтому и пришел с подмогой и оружием.
Событие квалифицированно, как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Как сообщал УНН, 26 февраля, около 10:00 возле кафе в Ужгороде произошла стрельба. Между владельцем помещений и арендатором по недоразумению по поводу заключенного между сторонами соглашения произошел конфликт.