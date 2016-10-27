Мужчина торговал наркотиками в Черкасской области

По полученной предварительной информации злоумышленник приезжал в Уманский район, где принимал определенную дозу ацетилированного опия наполненную в шприцы и впоследствии сбывал их на территории города Умань наркозависимым лицам.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили у подозреваемого 20 мл опия ацетилированного и денежные средства полученные от продажи наркотических средств.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления наркотических веществ.