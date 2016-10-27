Чоловік торгував наркотиками на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Уманського району правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом ацетильованого опію, повідомили у прес-службі ГУНП у Черкаській області, пише УНН-Центр.
За отриманою попередньою інформацією зловмисник приїжджав до Уманського району, де брав певну дозу ацетильованого опію наповнену у шприци та згодом збував їх на території міста Умань наркозалежним особам.
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у підозрюваного 20 мл опію ацетильованого та грошові кошти здобуті від продажу наркотичних засобів.
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. На даний час правоохоронці встановлюють канал надходження наркотичних речовин.