Мужчина прыгнул с моста в Киеве: появились новые подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Мужчина, который сегодня на станции метро "Берестейская" в Киеве прыгнул с моста на проезжую часть, попал под грузовик. В результате инцидента он погиб. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"По предварительной информации он прыгнул с моста и попал под грузовик. В настоящее время его личность не установлена", - прокомментировала Зубрева.
По ее словам, с водителем грузовика общаются правоохранители.
Напомним, сегодня в Киеве на станции метро "Берестейская" человек прыгнул с моста на проезжую часть.