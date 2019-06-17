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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина прыгнул с моста в Киеве: появились новые подробности

Киев • УНН

 • 47169 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Мужчина, который сегодня на станции метро "Берестейская" в Киеве прыгнул с моста на проезжую часть, попал под грузовик. В результате инцидента он погиб. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

Мужчина прыгнул с моста в Киеве: появились новые подробности

"По предварительной информации он прыгнул с моста и попал под грузовик. В настоящее время его личность не установлена", - прокомментировала Зубрева.

По ее словам, с водителем грузовика общаются правоохранители.

Напомним, сегодня в Киеве на станции метро "Берестейская" человек прыгнул с моста на проезжую часть.

Украинские Национальные Новости

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