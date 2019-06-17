У Києві чоловік зістрибнув з мосту на проїжджу частину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні в Києві на станції метро "Берестейська" чоловік стрибнув з мосту на проїжджу частину. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва.
"До поліції надійшло повідомлення, що чоловік стрибнув із мосту на станції метро "Берестейська". Наразі оперативна група та слідчі проводять огляд місця події, опитують свідків та очевидців", - сказала Зубрєва.
Нагадаємо, у Чернівецькій області поліцейські врятували жінку, яка стрибнула з мосту.
Як повідомляв УНН, 15 квітня з Північного мосту в Дніпро впала людина.
Також нагадаємо, що водолази врятували жінку, яка стрибнула із київського мосту Метро у річку Дніпро.