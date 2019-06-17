В Киеве мужчина спрыгнул с моста на проезжую часть
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня в Киеве на станции метро "Берестейская" мужчина прыгнул с моста на проезжую часть. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ НП в Киеве Анна Зубрева.
"В полицию поступило сообщение, что мужчина прыгнул с моста на станции метро "Берестейская". Сейчас оперативная группа и следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев", - сказала Зубрева.
Напомним, в Черновицкой области полицейские спасли женщину, которая прыгнула с моста.
Как сообщал УНН, 15 апреля с Северного моста в Днепр упал человек.
Также напомним, что водолазы спасли женщину, которая прыгнула с киевского моста Метро в реку Днепр.