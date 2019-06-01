Поліцейські врятували жінку, яка стрибнула з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Чернівецькій області поліцейські врятували жінку, яка стрибнула з мосту, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Чернівецькій області.
Сьогодні, 1-го червня, о 16:56 до поліції надійшло повідомлення про невідому жінку, яка намагається зістрибнути з мосту через річку Дністер у селі Атаки Хотинського району. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та наряд групи реагування патрульної поліції Хотинського відділення поліції.
“Коли поліцейські під’їжджали до мосту, жінка стрибнула в річку. 24-річний старший лейтенант поліції Іван Дудчак роздягнувся, схопив рятувальний жилет і круг та кинувся на порятунок. Допливши до середини Дністра, поліцейський схопив жінку, яку несло течією. Разом з працівниками УДСНС і УПП оперативник витягнув її на берег і передав медикам. У стані загального переохолодження 24-річну потерпілу, яка є жителькою Хотинщини, доставлено до районної лікарні для огляду. Наразі життю та здоров’ю жінки нічого не загрожує”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі маленький хлопчик дві доби знаходився в квартирі з мертвими батьками.