Полицейские спасли женщину, которая прыгнула с моста
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Черновицкой области полицейские спасли женщину, которая прыгнула с моста, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
Сегодня, 1 июня, в 16:56 в полицию поступило сообщение о неизвестной женщине, которая пытается спрыгнуть с моста через реку Днестр в селе Атаки Хотинского района. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и наряд группы реагирования патрульной полиции Хотинского отделение полиции.
“Когда полицейские подъезжали к мосту, женщина прыгнула в реку. 24-летний старший лейтенант полиции Иван Дудчак разделся, схватил спасательный жилет и круг и бросился на спасение. Доплыв до середины Днестра, полицейский схватил женщину, которую несло течением. Вместе с работниками УГСЧС и УПП оперативник вытащил ее на берег и передал медикам. В состоянии общего переохлаждения 24-летнюю потерпевшую, которая является жительницей Хотинщины, доставлен в районную больницу для осмотра. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает”, — сообщили в полиции.
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