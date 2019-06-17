Чоловік стрибнув із мосту в Києві: з'явилися нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Чоловік, який сьогодні на станції метро "Берестейська" у Києві стрибнув з мосту на проїжджу частину, потрапив під вантажівку. В результаті інциденту він загинув. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
"За попередньою інформацією він стрибнув з мосту та потрапив під вантажівку. На даний час його особу не встановлено", - прокоментувала Зубрєва.
За її словами, з водієм вантажівки спілкуються правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні в Києві на станції метро "Берестейська" чоловік стрибнув з мосту на проїжджу частину.