Мужчина прыгнул с моста в Киеве: открытое уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство в связи с гибелью человека, который вчера прыгнул с моста на проезжую часть и попал под грузовик на станции метро "Берестейская" в Киеве. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"Согласно ЕРДР уголовное производство открыто по статье 286, ч.2 "ДТП с пострадавшими", то есть, когда последствия повлекли смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения", - ответила Зубрева на вопрос журналиста УНН по факту открытия уголовного производства в отношении вчерашнего инцидента на мосту.
Как сообщалось, 17 июня в Киеве на станции метро "Берестейская" мужчина прыгнул с моста на проезжую часть.
Напомним, в Черновицкой области полицейские спасли женщину, которая прыгнула с моста.