Мужчина прыгнул с моста в Киеве: открытое уголовное производство

"Согласно ЕРДР уголовное производство открыто по статье 286, ч.2 "ДТП с пострадавшими", то есть, когда последствия повлекли смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения", - ответила Зубрева на вопрос журналиста УНН по факту открытия уголовного производства в отношении вчерашнего инцидента на мосту.



Как сообщалось, 17 июня в Киеве на станции метро "Берестейская" мужчина прыгнул с моста на проезжую часть.



Напомним, в Черновицкой области полицейские спасли женщину, которая прыгнула с моста.