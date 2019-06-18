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Мужчина прыгнул с моста в Киеве: открытое уголовное производство

Киев • УНН

 • 15680 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство в связи с гибелью человека, который вчера прыгнул с моста на проезжую часть и попал под грузовик на станции метро "Берестейская" в Киеве. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

Мужчина прыгнул с моста в Киеве: открытое уголовное производство

"Согласно ЕРДР уголовное производство открыто по статье 286, ч.2 "ДТП с пострадавшими", то есть, когда последствия повлекли смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения", - ответила Зубрева на вопрос журналиста УНН по факту открытия уголовного производства в отношении вчерашнего инцидента на мосту.

Как сообщалось, 17 июня в Киеве на станции метро "Берестейская" мужчина прыгнул с моста на проезжую часть.

Напомним, в Черновицкой области полицейские спасли женщину, которая прыгнула с моста.

Украинские Национальные Новости

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