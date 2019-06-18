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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Чоловік стрибнув із мосту в Києві: відкрите кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження в зв'язку з загибеллю чоловіка, що вчора стрибнув з мосту на проїжджу частину та потрапив під вантажівку на станції метро "Берестейська" у Києві. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

Чоловік стрибнув із мосту в Києві: відкрите кримінальне провадження

"Згідно ЄРДР кримінальне провадження відкрито за статтею 286, ч.2 "ДТП з потерпілими", тобто, коли наслідки спричинили смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження", - відповіла Зубрєва на питання журналіста УНН щодо факту відкриття кримінального провадження стосовно вчорашнього інциденту на мосту.

Як повідомлялось, 17 червня в Києві на станції метро "Берестейська" чоловік стрибнув з мосту на проїжджу частину.

Нагадаємо, у Чернівецькій області поліцейські врятували жінку, яка стрибнула з мосту.

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