Чоловік стрибнув із мосту в Києві: відкрите кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження в зв'язку з загибеллю чоловіка, що вчора стрибнув з мосту на проїжджу частину та потрапив під вантажівку на станції метро "Берестейська" у Києві. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
"Згідно ЄРДР кримінальне провадження відкрито за статтею 286, ч.2 "ДТП з потерпілими", тобто, коли наслідки спричинили смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження", - відповіла Зубрєва на питання журналіста УНН щодо факту відкриття кримінального провадження стосовно вчорашнього інциденту на мосту.
Як повідомлялось, 17 червня в Києві на станції метро "Берестейська" чоловік стрибнув з мосту на проїжджу частину.
Нагадаємо, у Чернівецькій області поліцейські врятували жінку, яка стрибнула з мосту.