Человек смертельно травмировался из-за падения с дерева в Хмельницкой области

Как сообщили в полиции, вчера, 28 июня, в 20:00 в с. Вербка Каменец-Подольского района местный житель 1945 г.р. в собственном хозяйстве, собирая вишни, по собственной неосторожности упал с дерева на металлический штырь.

Вследствие чего он получил телесные повреждения в виде проникающего ранения грудной клетки в области сердца и брюшной полости.

Во время транспортировки в больницу мужчина от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи. Тело направлено на СМЕ (судебно-медицинскую экспертизу).