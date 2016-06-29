Чоловік смертельно травмувався через падіння з дерева на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 червня. УНН. Нещасний випадок стався вчора на Хмельниччині. Чоловік смертельно травмувався внаслідок падіння з дерева. Про це повідомили УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Як повідомили у поліції, вчора, 28 червня, о 20:00 в с. Вербка Кам'янець-Подільського району місцевий житель 1945 р.н. у власному господарстві, збираючи вишні, з власної необережності впав з дерева на металевий штир.
Внаслідок він отримав тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітини в ділянці серця та черевної порожнини.
Під час транспортування до лікарні чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої допомоги. Тіло направлено на СМЕ (судово-медичну експертизу).