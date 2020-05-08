Мужчина, прикрываясь "знакомствами" в Нацполиции, пытался завладеть 300 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Разоблачено мужчину на попытке завладения 300 тыс. долларов, прикрываясь "знакомствами" в Нацполиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, путем обмана и злоупотребления доверием, гражданин заверил другого гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, что лично знаком с руководителями Главного следственного управления Национальной полиции Украины и может повлиять на ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после этого он выдвинул требование о необходимости передачи должностным лицам Нацполиции денежных средств в размере 300 тыс. долларов для снятия ареста, наложенного на имущество в уголовном производстве, отмена розыска подозреваемого и последующего закрытия всех уголовных производств, расследуемых в отношении него следователями Главного следственного управления национальной полиции Украины.
"8 мая 2020 года во Львовской области был задержан при получении части денежных средств в размере 50 тыс. долларов", - отмечается в сообщении.
Также досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.
"Готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
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