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Мужчина, прикрываясь "знакомствами" в Нацполиции, пытался завладеть 300 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 12026 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Разоблачено мужчину на попытке завладения 300 тыс. долларов, прикрываясь "знакомствами" в Нацполиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Мужчина, прикрываясь "знакомствами" в Нацполиции, пытался завладеть 300 тыс. долларов

"По данным следствия, путем обмана и злоупотребления доверием, гражданин заверил другого гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, что лично знаком с руководителями Главного следственного управления Национальной полиции Украины и может повлиять на ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после этого он выдвинул требование о необходимости передачи должностным лицам Нацполиции денежных средств в размере 300 тыс. долларов для снятия ареста, наложенного на имущество в уголовном производстве, отмена розыска подозреваемого и последующего закрытия всех уголовных производств, расследуемых в отношении него следователями Главного следственного управления национальной полиции Украины.

"8 мая 2020 года во Львовской области был задержан при получении части денежных средств в размере 50 тыс. долларов", - отмечается в сообщении.

Также досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

"Готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области банда устроила разбой и похитила ювелирных изделий более чем 4 млн грн.

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