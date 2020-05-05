На Хмельниччині банда влаштувала розбій та викрала ювелірних виробів на понад 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Хмельниччині судитимуть трьох членів організованої злочинної групи, які шляхом розбою заволоділи ювелірними виробами вартістю більше 4 млн грн. Про це повідомляє УНН із посилання на прокуратуру Хмельницької області.
"Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Хмельницької області затверджено та спрямовано до суду обвинувальний акт відносно трьох членів організованої злочинної групи, які у квітні минулого року вчинили розбійний напад у місті Хмельницькому", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами та чужим майном троє мешканців обласного центру зорганізувались у стійке злочинне об’єднання – організовану групу.
Організатор угрупування, 40-річний хмельничанин, розробив план протиправного заволодіння чужими коштами та майном, а для його реалізації у якості співвиконавців залучив ще двох своїх знайомих, спільно з якими упродовж тривалого часу займався спортом.
Задля досягнення злочинної мети, лідер групи підшукав особу, майном якої вирішив заволодіти, та розробив план вчинення розбійного нападу.
Ретельно готуючись до вчинення злочину, учасники організованої групи озброїлись, заздалегідь придбали балаклави, спеціальний одяг, засоби радіозв’язку, автомобіль на іноземній реєстрації та здійснювали стеження за потерпілим, який займається реалізацією ювелірних виробів у великих обсягах приватним підприємцям у регіонах західної України.
У квітні минулого року, коли підприємець з робочим візитом перебував у місті Хмельницькому, зловмисники, погрожуючи пістолетом, вчинили розбійний напад на нього та його водія, заволодівши при цьому грошовими коштами та ювелірними виробами на загальну суму близько 4,2 млн грн.
Обвинувальний акт відносно членів злочинної групи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою), направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.
Нагадаємо, у столиці зловмисник, який проник до помешкання за допомогою відмичок та викрав звідти ювелірні прикраси, проведе три роки у в’язниці.