В Хмельницкой области банда устроила разбой и похитила ювелирные изделия на более чем 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Хмельницкой области будут судить трех членов организованной преступной группы, которые путем разбоя завладели ювелирными изделиями стоимостью более 4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.
"Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, прокуратуры Хмельницкой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которые в апреле прошлого года совершили разбойное нападение в городе Хмельницком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что с целью завладения денежными средствами и чужим имуществом трое жителей областного центра сорганизовались в устойчивое преступное объединение - организованную группу.
Организатор группировки, 40-летний хмельничанин, разработал план противоправного завладения чужими средствами и имуществом, а для его реализации в качестве соисполнителей привлек еще двух своих знакомых, совместно с которыми на протяжении длительного времени занимался спортом.
Для достижения преступной цели, лидер группы подыскал человека, имуществом которого решил завладеть, и разработал план совершения разбойного нападения.
Тщательно готовясь к совершению преступления, участники организованной группы вооружились, заранее приобрели балаклавы, специальную одежду, средства радиосвязи, автомобиль на иностранной регистрации и осуществляли слежку за потерпевшим, который занимается реализацией ювелирных изделий в больших объемах частным предпринимателям в регионах западной Украины.
В апреле прошлого года, когда предприниматель с рабочим визитом находился в городе Хмельницком, злоумышленники, угрожая пистолетом, совершили разбойное нападение на него и водителя, завладев при этом денежными средствами и ювелирными изделиями на общую сумму около 4,2 млн грн.
Обвинительный акт в отношении членов преступной группы по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), направлен для рассмотрения в Хмельницкий горрайонный суд.
Напомним, в столице злоумышленник, который проник в помещение с помощью отмычек и похитил оттуда ювелирные украшения, проведет три года в тюрьме.