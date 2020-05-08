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Чоловік, прикриваючись “знайомствами” у Нацполіції, намагався заволодіти 300 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Викрито особу на спробі заволодіння 300 тис. доларів, прикриваючись “знайомствами” у Нацполіції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Чоловік, прикриваючись “знайомствами” у Нацполіції, намагався заволодіти 300 тис. доларів

"За даними слідства, шляхом обману та зловживання довірою, громадянин запевнив іншого громадянина, підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину, що особисто знайомий з керівниками Головного слідчого управління Національної поліції України та може вплинути на хід розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після цього він висунув вимогу про необхідність передачі посадовцям Нацполіції грошових коштів у розмірі 300 тис. доларів для зняття арешту, накладеного на майно у кримінальному провадженні, скасування розшуку підозрюваного та подальшого закриття всіх кримінальних проваджень, що розслідуються відносно нього слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

"8 травня 2020 року у Львівській області його затримано під час отримання частини грошових коштів у розмірі 50 тис. доларів", - зазначається в повідомленні.

Також досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії.

"Готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині банда влаштувала розбій та викрала ювелірних виробів на понад 4 млн грн.

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