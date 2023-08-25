Муж премьера Эстонии уходит из компании, которую заподозрили в связях с рф

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Галлик заявил, что продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, которая занималась грузоперевозками в россию во время полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

"Возникла заинтересованность со стороны СМИ, и я понимаю, что моя деловая деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, осуществлявшей перевозки из Эстонии в россию для нашего клиента AS Metaprint (и одновременно основного акционера компании - ред.), вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу моей жены", - написал в направленном эстонскими СМИ заявлении Арво Галлик.

Как сообщали эстонские СМИ, транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Кайи Каллас Арво Галлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в россию во время войны в Украине.

После этой огласки Галлик заявил, что уже договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продаст все свои акции обратно Stark Logistics, также выйдет из правления компании, расторгнет трудовой договор финансового менеджера, откажется от любых других ролей и обязанностей и передаст их другим сотрудникам.

"Мы много раз обсуждали вопрос перевозки для нашего клиента и верили, что поступаем правильно, помогая нужным людям и спасая там хорошую эстонскую компанию, иначе мы бы не смогли этого сделать. Я понимаю, что многие люди в Эстонии так не считают. Наоборот, им не кажется это моральным в свете агрессивной войны россии", - заявил Галлик.

Предприниматель извинился за возникшую ситуацию и за ущерб, который она нанесла его жене, премьер-министру Эстонии Каи Каллас, заявив, что она не была в курсе его предпринимательской деятельности.

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