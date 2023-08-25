Чоловік прем'єрки Естонії йде з компанії, яку запідозрили у зв'язках з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Чоловік прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Галлік заявив, що продасть усі свої акції транспортної компанії Stark Logistics, яка займалась вантажоперевезеннями в росію під час повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
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"Виникла зацікавленість з боку ЗМІ, і я розумію, що моя ділова діяльність, участь і робота в компанії Stark Logistics, що здійснювала перевезення з Естонії в росію для нашого клієнта AS Metaprint (і одночасно основного акціонера компанії - ред.), викликали запитання, які, незалежно від відповідей, вплинуть на роботу моєї дружини", - написав у надісланій естонськими ЗМІ заяві Арво Галлік.
Як повідомляли естонські ЗМІ, транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловікові прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Галліку, продовжувала здійснювати вантажоперевезення в росію під час війни в Україні.
Після цього розголосу Галлік заявив, що уже домовився з іншими акціонерами Stark Logistics, що негайно продасть усі свої акції назад Stark Logistics, також вийде з правління компанії, розірве трудовий договір фінансового менеджера, відмовиться від будь-яких інших ролей і обов'язків і передасть їх іншим співробітникам.
"Ми багато разів обговорювали питання перевезення для нашого клієнта і вірили, що чинимо правильно, допомагаючи потрібним людям і рятуючи там хорошу естонську компанію, інакше ми б не змогли цього зробити. Я розумію, що багато людей в Естонії так не вважають. Навпаки, їм не здається це моральним у світлі агресивної війни росії", - заявив Галлік.
Підприємець вибачився за ситуацію, що виникла, і за шкоду, яку вона завдала його дружині, прем'єр-міністру Естонії Каї Каллас, заявивши, що вона не була в курсі його підприємницької діяльності.
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