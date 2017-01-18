Мужчина попал под поезд в Житомирской области

Вчера, 17 января, в полицию поступило сообщение, что около 22:00 ночным скоростным поездом сообщением Киев-Ивано-Франковск, который двигался со стороны станции Коростень в направлении Новоград-Волынского, был травмирован мужчина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции.

Как было установлено, травмы получил 21-летний житель района, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.