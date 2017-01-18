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Чоловік потрапив під поїзд на Житомирщині

Чоловік потрапив під поїзд на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На Житомирщині під поїзд потрапив молодий чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції житомирської області.

Вчора, 17 січня, до поліції надійшло повідомлення, що близько 22:00 нічним швидкісним потягом сполученням Київ-Івано-Франківськ, який рухався зі сторони станції Коростень в напрямку Новограда-Волинського, було травмовано чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції.

Як було встановлено, травми отримав 21-річний житель району, який переходив залізничну колію у невстановленому місці. Чоловіка було госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.

Українські Національні Новини

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