Человек посреди улицы начал стрелять из ружья, чтобы похвастаться
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На столичном Печерске мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья, в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины инцидента, после проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация происшествия, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"В полицию обратилась прохожая и сообщила, что на бульваре Леси Украинки она слышала выстрелы. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа управления полиции", - указали в полиции.
Правоохранители провели осмотр, изъяли две стреляные гильзы, опросили очевидцев и свидетелей инцидента.
"По словам свидетелей, мужчина решил похвастаться перед товарищами своим ружьем и произвел два выстрела в воздух. От каких-либо объяснений он отказался. Правоохранители изъяли у нарушителя ружье и разрешение на оружие", - отметили в полиции.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, неизвестный в Киевской области стрелял в полицейского из ружья.