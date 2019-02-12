Чоловік посеред вулиці почав стріляти із рушниці, щоб похизуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На столичному Печерську чоловік двічі вистрілив із мисливської рушниці, у результаті події ніхто не постраждав. Поліцейські встановлюють обставини і причини інциденту, після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
"До поліція звернулася перехожа та повідомила, що на бульварі Лесі Українки вона чула постріли. На місце події негайно виїхала екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група управління поліції", - вказали у поліції.
Правоохоронці провели огляд, вилучили дві стріляні гільзи, опитали очевидців і свідків інциденту.
"Зі слів свідків, чоловік вирішив похизуватися перед товаришами своєю рушницею та здійснив два постріли в повітря. Від будь-яких пояснень він відмовився. Правоохоронці вилучили у порушника рушницю та дозвіл на зброю", - зазначили у поліції.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, невідомий на Київщині стріляв в поліцейського з рушниці.