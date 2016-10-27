Мужчина угрожал семье топором в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, около шести часов утра, инспекторы получили вызов на проспекте Мира в Кривом Роге, что мужчина бегает по квартире с оружием, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога в ФБ, пишет УНН-Центр.
На месте происшествия родственники сообщили полисменам, что заметив у отца обострения болезни, они вызвали врача психоневрологического диспансера, в котором тот стоит на учете. Однако, медработник не смог помочь и обратился в службу "102".
Когда патрульные попытались успокоить мужчину он угрожал топором и ножом, а затем открыл газ. Через некоторое время переговоров полицейские воспользовались тем, что человек отвлекся и обездвижили его.
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Патрульные передали мужчину врачам скорой помощи.