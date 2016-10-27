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Чоловік погрожував родині сокирою у Кривому Розі

Чоловік погрожував родині сокирою у Кривому Розі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні, близько шостої години ранку, інспектори отримали виклик, що на проспекті Миру у Кривому Розі чоловік бігає по квартирі зі зброєю, повідомили у прес-службі патрульної поліції Кривого Рогу у ФБ, пише УНН-Центр.

На місці події родичі повідомили полісменам, що помітивши у батька загострення хвороби, вони викликали лікаря психоневрологічного диспансеру, в якому той стоїть на обліку. Однак, медпрацівник не зміг допомогти і звернувся до служби “102”.

Коли патрульні спробували вгамувати чоловіка він погрожував сокирою та ножем, а згодом відкрив газ. Через деякий час перемовин полісмени скористались тим, що чоловік відволікся і знерухомили його.

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Патрульні передали чоловіка лікарям швидкої допомоги.

Українські Національні Новини

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