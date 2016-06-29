Мужчина взорвал собственный дом в Житомирской области

Сообщение о пожаре в частном доме в с. Вирля поступило вчера вечером.

"Предварительно установлено, что между супругами, хозяевами дома, несколько дней назад произошла семейная ссора, после которой 41-летняя женщина покинула дом. После обеда 28 июня жена вместе с 37-летним братом пришла в дом забрать свои вещи, но мужчина заперся в доме и долго не открывал. Когда в конце им удалось достучаться до него, он, открыв дверь и пропустив их внутрь, сообщил, что в доме газ и сразу зажег зажигалку. В результате взрыва все трое получили ожоги верхних дыхательных путей и доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По словам мужчины, он намеревался покончить жизнь самоубийством и уничтожить все имущество.