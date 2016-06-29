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Чоловік підірвав власний будинок на Житомирщині

Чоловік підірвав власний будинок на Житомирщині

Київ • УНН

 • 10456 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Нетверезий 37-річний чоловік спровокував вибух газу у власному будинку вчора на Житомирщині. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області, повідомляє УНН.

Повідомлення про пожежу у приватному будинку в с. Вирля надійшло вчора ввечері.

“Попередньо встановлено, що між подружжям, господарями будинку, кілька днів тому сталася сімейна суперечка, після якої 41-річна жінка залишила оселю. Післяобідньої пори 28 червня дружина разом з 37-річним братом прийшла до будинку забрати свої речі, але чоловік замкнувся у хаті й тривалий час не відкривав. Коли врешті їм вдалося достукатись до нього, він, відкривши двері і пропустивши їх всередину, повідомив, що у будинку газ і відразу запалив запальничку. У результаті вибуху всі троє отримали опіки верхніх дихальних шляхів та доставлені до лікарні”, — повідомили у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За словами чоловіка, він мав намір покінчити життя самогубством та знищити усе майно.

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