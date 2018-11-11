Мужчина во время конфликта застрелил зятя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Каменка-Бугском районе (Львовская область) местный житель застрелил зятя из самодельного пистолета. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП Украины во Львовской области Светлана Добровольская, передает УНН.
По ее словам, в Каменка-Бугский отдел полиции 10 ноября, около 14:30 поступило сообщение о том, что в одном из сел района умер человек в результате огнестрельного ранения.
"Полицейские предварительно установили, что домой к 62-летнему местному жителю пришел его 35-летний зять, который проживал в соседнем населенном пункте. Около 14:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры из самодельного пистолета совершил один выстрел в спину зятя. От полученных травм он скончался", - сообщила С.Добровольская.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование, выясняются мотивы и обстоятельства совершения преступления.
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