Чоловік під час конфлікту застрелив зятя

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Кам’янка-Бузькому районі (Львівська область) місцевий житель застрелив зятя з саморобного пістолета. Про це у мережі Facebook повідомила речниця ГУНП України у Львівській області Світлана Добровольська, передає УНН.

За її словами, в Кам’янка-Бузький відділ поліції 10 листопада, близько 14:30 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району помер чоловік внаслідок вогнепального поранення.

“Поліцейські попередньо встановили, що додому до 62-річного місцевого мешканця прийшов його 35-річний зять, який проживав у сусідньому населеному пункті. Близько 14:00 між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар помешкання із саморобного пістолета здійснив один постріл у спину зятя. Від отриманих травм він помер”, — повідомила С.Добровольська.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України. Проводиться досудове розслідування, з’ясовуються мотиви та обставини скоєння злочину.

Нагадаємо, у Миколаївській області подружжя пограбувало будинок депутата і вкрало його елітне авто.

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