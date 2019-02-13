Мужчина перевозил в грелке контрабандную ртуть
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На Херсонщине сотрудники службы безопасности разоблачили мужчину, который перевозил ртуть в грелке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу 12 килограммов ртути, там делец планировал продать "товар" за 12 тыс. долл.
"Правоохранители задержали злоумышленника в пункте пропуска "Кучурган" Южной таможни при попытке незаконного перемещения ртути, которую он спрятал в резиновой грелке", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) УКУ. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, на железнодорожной станции в Харькове разоблачили мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом.