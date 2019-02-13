Чоловік перевозив контрабандну ртуть у грілці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Херсонщині співробітники служби безпеки викрили чоловіка, який перевозив ртуть у грілці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель намагався незаконно переправити через державний кордон 12 кілограмів ртуті, там ділок планував продати "товар" за 12 тис. дол.
"Правоохоронці затримали зловмисника у пункті пропуску "Кучурган" Південної митниці під час спроби протиправного переміщення ртуті, яку він приховав у гумовій грілці", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) ККУ. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на залізничній станції у Харкові викрили чоловіка, який перевозив наркотики у банці з салом.