Выпивший мужчина пытался украсть бордюрный камень в Полтаве

Во время разговора у 31-летнего мужчины патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1.62 промилле алкоголя в крови полтавчанина.

Правоохранители составили на водителя администартивний протокол по статье 130 - управление транспортным средством лицом в нетрезвом состоянии.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.