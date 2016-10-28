Выпивший мужчина пытался украсть бордюрный камень в Полтаве
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Полтаве во время патрулирования на улице Зиньковской правоохранители заметили мужчину, который грузил бордюрный камень в машину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавы, пишет УНН-Центр.
Во время разговора у 31-летнего мужчины патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1.62 промилле алкоголя в крови полтавчанина.
Правоохранители составили на водителя администартивний протокол по статье 130 - управление транспортным средством лицом в нетрезвом состоянии.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.