Чоловік на підпитку намагався поцупити бордюрний камінь у Полтаві
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Полтаві під час патрулювання на вулиці Зіньківській правоохоронці помітили чоловіка, який вантажив бордюрний камінь у автівку, повідомили у прес-службі патрульної поліції Полтави, пише УНН-Центр.
Під час розмови у 31-річного чоловіка патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 1.62 проміле алкоголю в крові полтавця.
Правоохоронці склали на водія адміністартивний протокол за статею 130 — керування транспортним засобом особою у нетверезому стані.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.