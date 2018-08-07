Мужчина на Кипре пытался протаранить ворота российского консульства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На Кипре, в Лимасоле, мужчина на автомобиле пытался протаранить закрытые ворота российского консульства, передает УНН со ссылкой на Cyprus news agency.
По информации издания инцидент произошел около полудня.
"Мужчина протаранил автомобилем вход в консульство, после чего попытался войти и разбил стекло на входе и начал громко кричать", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, полиция быстро отреагировала и арестовала мужчину.
"... установлено, что арестованный имеет психологические проблемы и ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Его перевели в городскую больницу для прохождения осмотра у психиатра", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, мужчина протаранил посольство США в Корее, чтобы попросить об убежище.