Мужчина на Кипре пытался протаранить ворота российского консульства

По информации издания инцидент произошел около полудня.

"Мужчина протаранил автомобилем вход в консульство, после чего попытался войти и разбил стекло на входе и начал громко кричать", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, полиция быстро отреагировала и арестовала мужчину.

"... установлено, что арестованный имеет психологические проблемы и ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Его перевели в городскую больницу для прохождения осмотра у психиатра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, мужчина протаранил посольство США в Корее, чтобы попросить об убежище.