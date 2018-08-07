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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12356 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 74343 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118509 просмотра

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8 марта, 10:25 • 126423 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Мужчина на Кипре пытался протаранить ворота российского консульства

Мужчина на Кипре пытался протаранить ворота российского консульства

Киев  •  УНН

 • 7712 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. На Кипре, в Лимасоле, мужчина на автомобиле пытался протаранить закрытые ворота российского консульства, передает УНН со ссылкой на Cyprus news agency.

По информации издания инцидент произошел около полудня.

"Мужчина протаранил автомобилем вход в консульство, после чего попытался войти и разбил стекло на входе и начал громко кричать", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, полиция быстро отреагировала и арестовала мужчину.

"... установлено, что арестованный имеет психологические проблемы и ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Его перевели в городскую больницу для прохождения осмотра у психиатра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, мужчина протаранил посольство США в Корее, чтобы попросить об убежище.

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