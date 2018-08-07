Чоловік на Кіпрі намагався протаранити ворота російського консульства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Кіпрі, у Лімасолі, чоловік на автомобілі намагався протаранити закриті ворота російського консульства, передає УНН із посиланням на Cyprus news agency.
За інформацією видання інцидент трапився близько полудня.
"Чоловік протаранив автомобілем вхід в консульство, після чого спробував увійти і розбив скло на вході і почав голосно кричати", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, поліція швидко зреагувала і заарештувала чоловіка.
"...встановлено, що заарештований має психологічні проблеми і раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Його перевели в міську лікарню для проходження огляду у психіатра", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, чоловік протаранив посольство США в Кореї, щоб попросити про притулок.